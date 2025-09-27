Ultime Notizie

Crisi pesca, martedì sit-in di pescatori di Sciacca all’Ars

Una delegazione incontrerà l'assessore regionale Sammartino

Pubblicato 15 minuti fa
Da Redazione

 È stato fissato per martedì mattina 30 settembre a Palermo, davanti il Palazzo dei Normanni, sede dell’Ars, l’annunciato presidio di protesta della marineria di Sciacca (Agrigento). Lo hanno deciso le tre cooperative che raggruppano gli armatori locali. A margine del sit-in, l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino e il direttore generale del Dipartimento Pesca Giovanni Cucchiara, riceveranno una delegazione di pescatori saccensi che, alla luce della grave crisi generata dalla riduzione di specie ittiche presenti nel Canale di Sicilia, che ha sensibilmente ridimensionato gli sforzi di pesca e conseguentemente i loro redditi, chiedono ristori economici alla Regione Siciliana. Al presidio, promosso dal comparto della pesca di Sciacca, saranno presenti anche delegazioni di pescatori di Porto Empedocle e di Licata.

