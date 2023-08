Rissa dopo il concerto di Elettra Lamborghini, denunciati padre e figlio 

Due persone, padre e figlio, di 41 e 17 anni, sono state denunciate alle Procure distrettuale e per i minorenni di Agrigento dalla Squadra Mobile della Questura nell’ambito delle indagini sulla rissa scoppiata nell’ex eliporto di San Leone alla fine del concerto di Elettra Lamborghini nella Città dei Templi. Lunedì era stato già stato deferito alla magistratura un 18enne per rissa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi anche per il possesso e l’uso di uno spray al peperoncino