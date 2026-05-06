Rivolta carcere Petrusa, Carmina: “governo inerte”

La deputata M5s, Ida Carmina ha depositato alla Camera dei deputati un’interrogazione parlamentare rivolta al Ministro della Giustizia in merito alla grave rivolta verificatasi il 30 aprile scorso presso la casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. “Quanto accaduto ad Agrigento è l’ennesimo episodio di violenza che si consuma all’interno delle carceri italiane, in un clima ormai fuori controllo. Otto detenuti hanno devastato un intero reparto, aggredendo gli agenti e mettendo a rischio la sicurezza dell’istituto. Non si tratta di un caso isolato, ma della spia di un sistema penitenziario che sta progressivamente cedendo sotto il peso dell’inerzia del Governo. Ad Agrigento, come nel resto d’Italia, il sovraffollamento e la cronica carenza di organico della Polizia Penitenziaria stanno determinando condizioni insostenibili, sia per chi lavora all’interno degli istituti sia per le stesse persone detenute. I numeri parlano chiaro: strutture oltre la capienza, personale insufficiente, turni massacranti e livelli di sicurezza sempre più precari. È inaccettabile che in un Paese civile si continui a tollerare una situazione di questo tipo. Il Governo non può più limitarsi a interventi episodici o dichiarazioni di circostanza: servono misure immediate e strutturali per garantire sicurezza, legalità e dignità all’interno delle carceri. Con questo atto chiediamo risposte chiare e impegni concreti: rafforzamento degli organici, interventi contro il sovraffollamento e azioni efficaci per prevenire ulteriori episodi di violenza. Esprimo piena solidarietà agli agenti e agli ufficiali della Polizia Penitenziaria coinvolti nei gravi fatti di Agrigento, che ogni giorno operano con professionalità e senso dello Stato in condizioni estremamente difficili, spesso mettendo a rischio la propria incolumità. Non si può più aspettare: il sistema penitenziario è al limite e la responsabilità politica di questa situazione è evidente” così, in una nota, la deputata M5s Ida Carmina.