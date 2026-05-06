Evade dai domiciliari e torna a minacciare il corteggiatore della sorella, denunciato

Nonostante fosse agli arresti domiciliari per una precedente aggressione con coltello, è uscito nuovamente di casa per affrontare quello che riteneva il “corteggiatore” della sorella. Per questo un 59enne di Calatabiano è stato denunciato dai Carabinieri della locale Stazione per evasione, minacce e porto di oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’uomo era già finito nei guai poche settimane fa dopo aver accoltellato un 76enne del posto al culmine di una lite legata, secondo quanto ricostruito, al fatto che l’anziano avrebbe rivolto delle attenzioni alla sorella. In quell’occasione, la vittima era stata raggiunta in un bar e aggredita con un coltello, riuscendo, fortunatamente a deviare sulla gamba sinistra il colpo diretto all’addome.

Dopo quell’episodio, il 59enne era stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria ma questa misura cautelare, però, non gli avrebbe impedito di tornare a cercare il pensionato.

Nel pomeriggio, infatti, il 76enne si è presentato visibilmente scosso alla Stazione dei Carabinieri di Calatabiano raccontando ai militari di essere stato nuovamente avvicinato e minacciato dal 59enne in piazza Vittorio Emanuele III. Durante il confronto, l’uomo gli avrebbe rivolto frasi intimidatorie: «Te la farò pagare». Dopo aver messo in sicurezza l’anziano, i Carabinieri si sono messi sulle tracce dell’aggressore evaso, rintracciandolo poco dopo ancora in piazza, nonostante fosse sottoposto ai domiciliari e non avesse alcuna autorizzazione per uscire di casa.

Ai militari avrebbe detto, nel tentativo di giustificarsi, che era stato autorizzato dai suoi avvocati ad uscire dall’abitazione. L’uomo è stato immediatamente perquisito e i Carabinieri hanno scoperto che era nuovamente armato di coltello, nonostante, nel corso del precedente intervento, i Carabinieri gliene avessero già sequestrati 6, tra cui un coltello a scatto lungo 33 centimetri. Portato in caserma per tutti gli accertamenti, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale,il 59enne è stato nuovamente denunciato e ricondotto ai domiciliari.