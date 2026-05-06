L’assessore Giusi Savarino sarà sentita in commissione antimafia sul caso Italo Belga

Il caso Mondello-Italo Belga approda in Commissione antimafia a Roma. Domani, giovedì 7 maggio, alle 8.30, l’assessore al Territorio e ambiente della Regione Siciliana Giusi Savarino sarà ascoltata dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie a Roma, nella sede di Palazzo San Macuto. L’audizione è relativa al caso della Italo Belga e della gestione della spiaggia palermitana di Mondello.