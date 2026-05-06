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Tragico scontro auto-moto: morta donna di 47 anni

Gravemente ferito il conducente della moto, marito della vittima

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Tragico incidente stradale ieri sera poco dopo le 19 in via Forcile a Catania, dove uno scontro tra un’Audi 80 e uno scooter ha causato la morte di una donna di 47 anni, che era la passeggera del mezzo a due ruote. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118, che una volta giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Gravemente ferito il conducente della moto. che, secondo quanto riferito dalla sala operativa della Polizia municipale, intervenuta anch’essa sul posto, era il marito della donna.

(foto www.lasicilia.it)

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