Rivolta nel carcere di Agrigento, forze dell’ordine fanno irruzione: arresti in corso

Rivolta in carcere ad Agrigento. Alcuni detenuti, circa una cinquantina, hanno dato vita a disordini nella casa circondariale Pasquale Di Lorenzo lamentando il malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento rivendicando anche cibo, trasferimenti in altre strutture penitenziarie e ora d’aria. I carcerati, armati di bastoni, olio e acqua calda, hanno minacciato di aggredire chiunque si fosse avvicinato. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti carabinier, polizia e Guardia di finanza che hanno fatto irruzione. Presenti anche i vigili del fuoco. La polizia penitenziaria, dopo aver riportato la calma, ha eseguito diversi arresti. In carcere sono arrivati anche il procuratore aggiunto Salvatore Vella accompagnato dai sostituti procuratori Elenia Manno e Maria Barbara Grazia Cifalinò.