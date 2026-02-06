Rossana Florio confermata alla guida dell’Archivio di Stato di Agrigento 

Il ministero della Cultura ha concluso la procedura di interpello avviata con la Circolare n. 48 del 12 dicembre 2025 per l’assegnazione di 21 incarichi di direzione di Archivi di Stato di livello non dirigenziale. Dopo i lavori della Commissione di valutazione, istituita con decreto del 12 dicembre 2025 e presieduta dal dott. Ferdinando Salemme, il Direttore generale Archivi ha ufficializzato i nuovi incarichi e le prese di servizio.

Ecco l’elenco completo dei funzionari designati: Archivio di Stato di Agrigento: dott.ssa Rossana Florio Archivio di Stato di Alessandria: dott. Andrea Spagni Archivio di Stato di Arezzo: dott.ssa Cinzia Cardinali, ad interim Archivio di Stato di Belluno: dott. Eugenio Sief Archivio di Stato di Benevento: dott.ssa Viviana De Luca Archivio di Stato di Como: dott. Antonio Andrea Brienza Archivio di Stato di Cuneo: dott. Massimiliano Gaj Archivio di Stato di Frosinone: dott. Dario Fugali Archivio di Stato di Latina: non assegnato Archivio di Stato di Macerata: dott.ssa Anna Ciuti Archivio di Stato di Matera: dott. Pietro Sannelli Archivio di Stato di Novara: dott. Davide Bruno De Franco Archivio di Stato di Oristano: dott.ssa Michela Poddigue Archivio di Stato di Pescara: dott.ssa Rosangela Guerra Archivio di Stato di Pisa: dott.ssa Jaleh Bahrabadi Archivio di Stato di Sassari: dott.ssa Federica Puglisi Archivio di Stato di Siena: dott.ssa Cinzia Cardinali Archivio di Stato di Udine: non assegnato Archivio di Stato di Varese: ing. Francesco Conte Archivio di Stato di Vercelli: dott.ssa Elena Rizzato Archivio di Stato di Viterbo: dott. Gaetano Petraglia