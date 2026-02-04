Rotatorie pericolose e mancati interventi

Il 21 agosto scorso avevamo pubblicato una breve nota – a firma dell’ing. Antonio Vita, che si definiva “utente della strada” – inviata anche, anzi soprattutto al Prefetto di Agrigento ed alle istituzioni (sindaco del Comune di Agrigento, questore di Agrigento, comandante della Guardia di Finanza di Agrigento, comandante della Polizia stradale di Agrigento, comandante della Polizia municipale del Comune di Agrigento, presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento, comandante della Stazione Carabinieri di Agrigento,).

L’ing. Vita dichiarava subito il suo intento: “sensibilizzare le pubbliche autorità, secondo le rispettive competenze, in ordine alla opportunità di modifica della segnaletica stradale delle due rotatorie (Porta Aurea e viale Cannatello, in Agrigento) che allo stato può essere causa di incidenti e quindi fonte di grave pericolo per l’utenza della strada“.

Scriveva l’ing. Vita: “Ad Agrigento due rotatorie pericolose causa, nel recente passato, di numerosi incidenti anche mortali. In tutte le rotatorie d’Europa c’è una regola semplice: chi arriva nella rotatoria si deve fermare e chi è dentro la rotatoria non deve avere nessuno STOP, per liberarla al più presto. Nella rotatoria all’incrocio tra Via Cavaleri Magazzeni SP 71 e Viale Cannatello, Via Magellano, Via Farag e Via Lago Pergusa, la segnaletica non prevede lo stop per chi proviene da Viale Cannatello in direzione Via Magellano, mentre dentro la rotatoria ci sono 3 cartelli di stop, non consentendo di liberarla al più presto. Nella rotatoria di Porta Aurea c’è una precedenza pericolosa in direzione Agrigento-San Leone, e viceversa, mentre ci sono degli STOP all’interno della rotatoria. A poca distanza ci sono 2 rotatorie con segnaletica corretta: rotonda Giunone e ingresso a San Leone, all’incrocio tra Viale Emporium, Viale Dei Pini e Viale Viareggio. L’automobilista viene indotto in confusione trovando in rotatorie vicine normative opposte”.

“Questo esposto – concludeva l’ing. Vita – viene inviato anche alle forze dell’ordine per la loro riconosciuta competenza in fatto di viabilità, e per l’autorevolezza che possono avere nel sollecitare gli enti competenti a risolvere il problema, per l’incolumità di tutti gli utenti della strada, soprattutto per i turisti che sono abituati alle rotatorie europee. Basterebbe poco a spostare i numerosi cartelli già esistenti. Le competenze locali ci sono perché lo svincolo di San Leone da pochi anni è stato modificato in modo corretto. Si potrebbe concludere dicendo che ci sono 6 cartelli in cerca d’autore”.

Adesso, si aspettano interventi risolutivi – affermava Grandangolo a chiusura dell’articolo – che, siamo certi, arriveranno presto.

Ci siamo sbagliati

E l’ing. Vita torna alla carica con una lettera inviata al sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè. Questa: “Buongiorno, mi scusi se la disturbo di nuovo, Le scriverò sottovoce. Ad agosto 2025 ho segnalato la pericolosità di due rotatorie: Porta Aurea e Cannatello. Dalla stampa notizia di un finanziamento di 600.000,00 euro. Terrore! Uno svincolo autostradale in piena Valle dei Templi ? La rotatoria di Porta Aurea è perfetta come opera muraria e perfettamente compatibile con i luoghi. Per eliminare i pericoli basta “un giorno di lavoro di due operai” che mettano al posto giusto i cartelli esistenti. Le competenze al Comune ci sono. Idem per la rotatoria Cannatello. Ad oggi non è stato estirpato nemmeno un cespuglio. Nella terra di ” Uno, nessuno, centomila ” qualcuno che riscopra la propria identità e voglia fare qualcosa? Ci vuole poco e senza spreco di denaro pubblico. Vista l’irrisoria spesa e il sempre incombente pericolo per la pubblica incolumità, sarebbe il caso di intervenire subito. Gli incidenti continuano e la responsabilità resta a chi dovrebbe intervenire. Grazie.

Ing. Antonio Vita