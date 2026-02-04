Ciclone Harry, al via da domani i lavori di ripristino al Porto di Lampedusa

Partiranno domani, giovedì 5 febbraio, i lavori di ripristino al porto di Lampedusa, colpito dalle violente mareggiate causate dal ciclone Harry che ha investito la Sicilia il mese scorso. I sopralluoghi tecnici effettuati hanno accertato danni significativi alla banchina commerciale, al molo di Cala Pisana e al molo Favaloro. Gli interventi, affidati dalla Regione Siciliana tramite gli uffici del Genio civile di Agrigento in somma urgenza, mirano a ripristinare nel più breve tempo possibile la piena operatività delle infrastrutture portuali, essenziali per i collegamenti con l’isola. Sempre nell’arcipelago delle Pelagie i cantieri sono già operativi a Linosa, dove i lavori sono partiti ieri, martedì 3 febbraio, e interessano il porto vecchio e l’unica via d’accesso alla centrale elettrica, entrambi gravemente compromessi dal maltempo. L’intervento sulla strada è particolarmente importante per garantire il passaggio delle autobotti che riforniscono di carburante l’impianto e scongiurare così pericoli di black out.