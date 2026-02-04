Guasto elettrico alla rete ferroviaria a Bagheria, treni cancellati

Giornata difficile per i pendolari siciliani. Un guasto alla rete elettrica nella zona di Bagheria ha ridotto la percorrenza dei treni che dovranno percorrere la tratta su un solo binario. L’effetto è dalle 13.30 sono già stati cancellati cinque treni. In attesa della riparazioni ci saranno altri convogli soppressi. “I tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema e consentire di nuovo di utilizzare il doppio binario – dicono da Rfi – Al momento non si conoscono i tempi necessari per riparare il guasto”.