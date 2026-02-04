Muay Thai, il sindaco Castellino incontra l’atleta Damiano Alotto

Palma di Montechiaro celebra con grande orgoglio Damiano Alotto, giovane atleta di Palma di Montechiaro, esempio autentico di determinazione, spirito agonistico, sacrificio e dedizione. Damiano, praticante della disciplina del Muay Thai, ha intrapreso un percorso sportivo fatto di allenamenti durissimi, rinunce e passione, riuscendo a distinguersi in competizioni di rilievo nazionale e internazionale, conquistando risultati che portano in alto non solo il suo nome, ma anche quello della comunità.

“I successi raggiunti rappresentano molto più di una vittoria sportiva: sono un messaggio forte per i nostri giovani, un invito a credere nei propri sogni e a coltivarli con impegno, disciplina e rispetto. Come Amministrazione Comunale riteniamo fondamentale valorizzare il talento sportivo locale, promuovere il nome di Palma di Montechiaro in ambito sportivo e giovanile e sostenere lo sport come strumento di crescita personale, sociale e culturale”, dice il sindaco Castellino che sottolinea: “Il legame tra Damiano e il suo territorio è un valore aggiunto che ci rende fieri e che intendiamo rafforzare, anche attraverso forme di collaborazione e sostegno che diano visibilità ai nostri simboli istituzionali nel mondo dello sport. A Damiano va il plauso dell’intera comunità: continua a lottare, a sognare e a rappresentarci con onore”.