Muay Thai, il sindaco Castellino incontra l’atleta Damiano Alotto

Giovane atleta di Palma di Montechiaro si è distinto in competizioni di rilievo nazionale e internazionale

Palma di Montechiaro celebra con grande orgoglio Damiano Alotto, giovane atleta di Palma di Montechiaro, esempio autentico di determinazione, spirito agonistico, sacrificio e dedizione. Damiano, praticante della disciplina del Muay Thai, ha intrapreso un percorso sportivo fatto di allenamenti durissimi, rinunce e passione, riuscendo a distinguersi in competizioni di rilievo nazionale e internazionale, conquistando risultati che portano in alto non solo il suo nome, ma anche quello della comunità.

“I successi raggiunti rappresentano molto più di una vittoria sportiva: sono un messaggio forte per i nostri giovani, un invito a credere nei propri sogni e a coltivarli con impegno, disciplina e rispetto. Come Amministrazione Comunale riteniamo fondamentale valorizzare il talento sportivo locale, promuovere il nome di Palma di Montechiaro in ambito sportivo e giovanile e sostenere lo sport come strumento di crescita personale, sociale e culturale”, dice il sindaco Castellino che sottolinea: “Il legame tra Damiano e il suo territorio è un valore aggiunto che ci rende fieri e che intendiamo rafforzare, anche attraverso forme di collaborazione e sostegno che diano visibilità ai nostri simboli istituzionali nel mondo dello sport. A Damiano va il plauso dell’intera comunità: continua a lottare, a sognare e a rappresentarci con onore”.

