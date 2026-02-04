Comune di Sciacca, firmati i contratti per progressioni verticali e Full-Time

Si è concluso ufficialmente questa mattina, presso la Sala Blasco del Comune di Sciacca, un percorso fondamentale per la valorizzazione del personale dell’ente. Con la firma dei nuovi contratti, giunge a compimento l’iter avviato circa un anno e mezzo frutto di confronti che hanno dato vita ai regolamenti per le procedure.

L’obiettivo perseguito dalla CISL FP, era quello di garantire dignità contrattuale e prospettive di carriera ai dipendenti comunali. Nel dettaglio, con la sootoscrizione dei contratti, un cospicuo numero di lavoratori ha ottenuto una riqualificazione grazie all’istituto delle progressioni verticali, passando rispettivamente dalle categorie da C a D, da B a C e da A a B; altro obiettivo ottenuto è la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time per tutto il personale appartenente alle categorie C e D, eliminando definitivamente il precariato orario in queste fasce; per i lavoratori delle categorie A e B, l’orario di servizio è stato elevato e uniformato a 24 ore settimanali.

“Esprimiamo grande soddisfazione per questo risultato, che rappresenta il punto di arrivo di un confronto serrato ma costruttivo,” dichiara il segretario generale Totò Parello -. Dalla condivisione dei regolamenti alle procedure selettive, fino alla firma odierna, abbiamo lavorato con l’unico obiettivo di dare risposte concrete ai lavoratori e migliorare l’efficienza dei servizi ai cittadini”.

La sigla sindacale rivolge un plauso all’amministrazione comunale per aver portato a termine questo faticoso iter, ma si continuerà a vigilare affinché il percorso di valorizzazione del personale prosegua, garantendo che ogni lavoratore veda riconosciuto il proprio impegno e la propria professionalità.