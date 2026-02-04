Ribera

Ribera, al via i lavori di rifacimento dello stadio comunale “Nino Novara”

I lavori interesseranno l’intera struttura sportiva da tempo dichiarata inagibile

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sono stati ufficialmente aggiudicati definitivamente, per il tramite dell’URC alla ditta ALCAL srl, i lavori di rifacimento dello Stadio comunale “Nino Novara”, di Ribera. L’opera rientra tra gli interventi pubblici programmati per la riqualificazione delle infrastrutture sportive e sociali della Città.

I lavori interesseranno l’intera struttura sportiva, da tempo dichiarata inagibile, e prevedono il rifacimento del terreno di gioco con superficie in erba, la sistemazione delle tribune e la ristrutturazione degli spogliatoi, oltre ad altri interventi necessari per renderla sicura, funzionale e conforme agli standard richiesti per la pratica sportiva.

“Un intervento atteso da anni e di grande importanza per la nostra comunità. Si tratta di un investimento significativo su un bene pubblico storico, simbolo dello sport cittadino e punto di riferimento per intere generazioni. Con questo intervento l’Amministrazione comunale compie un ulteriore passo concreto verso la riqualificazione degli impianti sportivi e la valorizzazione del patrimonio comunale, promuovendo lo sport come strumento di aggregazione sociale, crescita e benessere, soprattutto per i più giovani”, si legge in una nota. “L’aggiudicazione dei lavori rappresenta il risultato di un percorso amministrativo complesso, portato avanti con impegno, serietà e nel rispetto delle procedure previste dalla legge. Ringrazio gli uffici comunali e tutti i soggetti coinvolti per il lavoro svolto, che ha permesso di giungere all’affidamento di un’opera strategica per la città”, dichiara il sindaco Ruvolo.

