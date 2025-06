Ruba borsello da un’auto parcheggiata in via Cicerone, identificato e denunciato 

Lo scorso marzo aveva messo a segno un furto da un’auto parcheggiata in via Cicerone, nel centro di Agrigento. In meno di tre mesi i poliziotti sono riusciti a dare un nome e un volto al ladro. Si tratta di un cinquantacinquenne catanese.

L’uomo era riuscito a rubare il borsello lasciato in auto dal proprietario, un agrigentino. All’interno dell’accessorio vi erano documenti, soldi e carte di credito. Un aiuto fondamentale è arrivato da alcune telecamere che insistono nella zona.