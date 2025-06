Tenta di rubare i fari di un’auto parcheggiata, arrestato

È stato sorpreso dalla Polizia di Stato mentre stava cercando di smontare i fari di un’auto parcheggiata nei pressi di piazza Galatea. L’uomo, un catanese di 41 anni, è stato arrestato in flagranza dalla Polizia per il reato di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Già noto alle forze di Polizia per i suoi svariati precedenti in materia di reati predatori, il 41enne ha tentato di farfugliare una giustificazione ai poliziotti, sottolineando di stare cambiando i gruppi ottici dell’auto per fare un favore al proprietario, un suo amico di vecchia data. In sostanza, l’uomo ha cercato di far credere che stava armeggiando sull’auto soltanto per fornire un aiuto e dare una mano all’amico nella sostituzione dei fari della macchina.

La sua versione, però, non ha convinto i poliziotti che hanno, quindi, compiuto tutti gli accertamenti del caso. A quel punto, il 41enne è andato su tutte le furie, cominciando a offendere gli agenti fino a rivolgere loro vere e proprie minacce. Durante il controllo, l’uomo si è guardato più volte intorno nel tentativo di eludere le verifiche e trovare una via di fuga in modo da dileguarsi tra le vie del centro. Tutti i suoi tentativi, però, sono falliti. I poliziotti hanno contattato la proprietaria dell’auto che, ha riferito loro di non aver chiesto alcuna sostituzione dei fari e di non conoscere, minimamente, il 41enne, formalizzando la denuncia.Pertanto, il ladro è stato arrestato e, su disposizione del PM di turno, è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza per direttissima. Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico