Protesta nel carcere minorile Malaspina, detenuti appiccano incendio nelle celle

Altissima tensione nel carcere minorile Malaspina di Palermo dove ieri dove si sono registrati violenti disordini da parte di alcuni dei detenuti, prevalentemente maggiorenni. “La situazione è stata per ore molto grave ma ora per fortuna è rientrata”, denuncia il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “Ieri sera, verso le 21, alcuni detenuti maggiorenni, italiani. dopo un pomeriggio di tensione e minacce hanno dato fuoco alla cella, provocando un incendio e bruciando materassi e suppellettili vari. L’incendio è stato prontamente domato dal personale di Polizia Penitenziaria: si è reso necessario chiamare il 118 in quanto due detenuti sono rimasti intossicati da fumi. Ma la cosa assurda è che la protesta è scaturita da futili motivi”. Il SAPPE evidenzia che “grazie alla tempestività e alla professionalità del Corpo di Polizia Penitenziaria, supportato dal restante personale prontamente intervenuto, la situazione è stata riportata sotto controllo, evitando conseguenze ben più gravi”.

Il Segretario Generale del SAPPE Donato Capece stigmatizza il grave episodio avvenuto nel carcere minorile palermitano ed esprime solidarietà ai poliziotti coinvolti. Evidenzia in particolare le criticità connesse alla presenza di detenuti maggiorenni in carceri per minorenni e denuncia: “Avevamo detto che era un errore l’innalzamento dell’età dei presenti nelle carceri minorili: oggi, infatti, possono starvi anche donne e uomini di 25 anni. Una decisione politica incomprensibile: da quando sono stati assegnati detenuti adulti, per effetto della legge 11 agosto 2014, n.117, questi maggiorenni si comportano con il personale di Polizia e con alcuni minorenni ristretti con prepotenza e arroganza, caratterizzando negativamente la quotidianità penitenziaria. E la loro ascendenza criminale condiziona tanti giovani, che li vedono quasi come dei miti”.