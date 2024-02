Sagra del Mandorlo in fiore, il programma della 76esima edizione

Manca poco ormai all’inizio della 76esima edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore che si svolgerà dal 9 al l 17 Marzo 2024, offrendo una varietà di eventi culturali e tradizionali. Tra questi, spiccano concerti di musica etnica, sfilate di gruppi folk internazionali e regionali, esibizioni teatrali e il Galà del 21° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”. Il programma include anche lo Street Folk Festival, mercatini del mandorlo, esposizioni artigianali e un Mandorlo in fiore Food Village. La Sagra culmina con spettacoli serali di artisti locali come Matranga, Minafó, Medea e Lello Analfino.

Il Programma

Sabato 24 Febbraio

Ore 21:00 Teatro Pirandello

“Aspettando il Mandorlo“

Tradizioni, memorie ed emozioni

Sabato 9 Marzo

Ore 21:00 Teatro Pirandello

Concerto di Musica Etnica

Domenica 10 Marzo

Ore 10:00 da P.zza Pirandello a P.zza Cavour

Sfilata Gruppi Folk Internazionali,

Regionali e Bambini

Esibizione P.zza Cavour

Gruppi Folk “I Bambini del Mondo”

Ore 16:00

Esibizione P.zza Cavour

Gruppi Folk Regionali

Ore 20:30

Teatro Pirandello

21° Festival Internazionale

“I Bambini del Mondo”

Lunedì 11 Marzo

Ore 09:30 Palacongressi

21° Festival Internazionale

“I Bambini del Mondo”

Spettacolo per le scuole

Ore 11:00

da P.zza Pirandello a P.zza Cavour.

Sfilata Gruppi Folk internazionali

Esibizione P.zza Cavour

Gruppi Folk Internazionali

Ore 16:30 da P.zza Pirandello a P.zza Cavour.

Sfilata Gruppi Folk internazionali

Esibizione P.zza Cavour

Martedì 12 Marzo. Ore 09:30 Palacongressi 21° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo” Spettacolo per le scuole

Ore 11:00 da P.zza Pirandello a P.zza Cavour. Sfilata Gruppi Folk internazionali Esibizione P.zza Cavour Gruppi Folk Internazionali

Ore 15:00 Museo Archeologico “Griffo” Conferenza “Scenari di pace”Il ruolo dei popoli e della cultura.

Ore 17:00

•Chiesa di San Nicola Concentramento dei gruppi Folk internazionali e Bambini.

Ore 17:30 Itinerario del Decumano: Cerimonia Tempio della Concordia Accensione Tripode dell’Amicizia “La terra della Concordia” a cura di Marco Savatteri

Ore 20:30 Teatro Pirandello Europa Folk Esibizione gruppi folk di Georgia, Polonia e Serbia

Mercoledi 15 Marzo

Ore 09:30 Palacongressi 21° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo” Spettacolo per le scuole

Ore 11:00 da P.zza Pirandello a P.zza Cavour Sfilata Gruppi Folk internazionali Esibizione P.zza Cavour Gruppi Folk Internazionali

Ore 16:30 da P.zza Pirandello a P.zza Cavour Sfilata Gruppi Folk internazionali Esibizione P.zza Cavour Gruppi Folk Internazionali

Ore 20:30 Teatro Pirandello

America Latina Folk Esibizione gruppi folk di Messico, Ecuador e Colombia

Giovedì 14 Marzo

Ore 09:30 Palacongressi 21° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo” Spettacolo per le scuole

Ore 11:00 da P.zza Pirandello a P.zza Cavour Sfilata Gruppi Folk internazionali Esibizione P.zza Cavour Gruppi Folk Internazionali

Ore 16:30 da Piazza Pirandello a P.zza Cavour Sfilata Gruppi Folk internazionali Esibizione P.zza Cavour Gruppi Folk Internazionali

Ore 20:30 Museo Archeologico Pietro Griffo Galà 21°Festival “I Bambini del Mondo” Premio “Claudio Criscenzo”

Ore 21:00 Via Atenea Street Folk Festival Festa in città

Venerdì 15 Marzo

Ore 10:00 Prefettura Cerimonia di ricevimento delle rappresentanze Folk internazionali Scambio di doni

Ore 11:00 da P.zza Pirandello a P.zza Cavour. Sfilata Gruppi Folk internazionali Esibizione P.zza Cavour Gruppi Folk Internazionali

Ore 21:00 P.zza Pirandello Saluto del Sindaco e Fiaccolata dell’Amicizia Sfilata gruppi folk internazionali e bambini da P.zza Pirandello a P.zza Esseneto Palacongressi 66° Festival Internazionale del Folklore. Presenta: Chiara Squaglia e Riccardo Gaz

Sabato 16 Marzo

Ore 10:00 Servizio Turistico Regionale Cerimonia di ricevimento delle rappresentanze Folk internazionali. Scambio di doni

Ore 10:30 Via Sacra, Valle dei Templi 21° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo” “Passeggiata della Pace e della Fraternità”

Ore 11:00 da P.zza Pirandello a P.zza Cavour. Sfilata Gruppi Folk internazionali Esibizione P.zza Cavour Gruppi Folk Internazionali

Ore 16:00 Palacongressi

66° Festival Internazionale del Folklore Presenta: Chiara Squaglia e Riccardo Gaz

Ore 18:00 Piazza Cavour Spettacolo di Opera dei Pupi

Ore 21:00 Palacongressi 66° Festival Internazionale del Folklore

Presenta: Chiara Squaglia e Riccardo Gaz

Ore 21:30 Via Atenea Notte del MandorloNotte Bianca

Domenica 17 Marzo

Ore 09:00 da Paza Pirandello, al Viale della Vittoria SfilataGruppi folk internazionali, Bambini,Bande e Carretti Siciliani

Ore 14:00Tempio della ConcordiaCerimonia finale e assegnazione Tempio d’Oro 2024 Esibizione gruppi folk e premiazioniPresenta: Chiara Squaglia e Riccardo Gaz