Samuele, piccolo fenomeno agrigentino pronto per le finali italiane dei giochi matematici 

Ad Agrigento, c’è un piccolo fenomeno che si chiama Samuele Sandoletti, e che è pronto a volare verso le finali italiane dei Giochi Matematici Bocconiani.

Giovane studente del Liceo Scientifico “Leonardo”, Samuele frequenta il quarto anno e dopo aver superato brillantemente le selezioni a Trapani, classificandosi al 1° posto nella categoria L1Plus, sarà tra i migliori d’Italia a sfidarsi a Milano, ai Giochi Matematici Bocconiani il prossimo 10 maggio. I vincitori alla prestigiosa università meneghina voleranno quest’anno in Tunisia per disputare la finalissima presso la Faculté des Sciences Economiques et Gestion di Mahdia il 23 e 24 agosto 2025.

Agrigento a questo punto non può far altro che tifare per il giovane Samuele per questo straordinario risultato, frutto di impegno, passione e grande talento. Samuele fa parte di un gruppo di 40 studenti siciliani approdati alla finale e unico agrigentino a rappresentare la “Città dei Templi” nella categoria “L1Plus” riservata agli studenti di IV e V anno.

Cosa sono i Giochi Matematici: I Campionati Internazionali di Giochi Matematici rappresentano una competizione di logica e matematica ricreativa rivolta principalmente agli studenti. Queste gare sono organizzate annualmente dalla Fédération Française des Jeux Mathématiques; la fase italiana è curata dal centro Pristem, parte integrante dell’Università Bocconi di Milano. L’origine di simili giochi matematici risale all’antica Grecia e all’antico Egitto, ma la loro configurazione moderna si deve a iniziative più recenti.