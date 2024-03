San Leone, a Pasqua e Pasquetta senso unico di marcia al viale delle Dune 

Importanti novità in tema di viabilità nei giorni di Pasqua e Pasquetta a San Leone. Il comandante della polizia locale di Agrigento ha disposto l’istituzione del senso unico di marcia – nelle giornate del 31 marzo e dell’1 aprile – al viale delle Dune. In particolare, si legge nella ordinanza dirigenziale, il senso unico partirà dall’ex stabilimento balneare di PS fino all’incrocio con la via degli Imperatori.

Con questo provvedimento si cercherà di evitare disagi alla circolazione a Pasqua e Pasquetta quando San Leone sarà certamente presa d’assalto da migliaia di persone. Una viabilità già “compromessa” dai lavori di ripristino della pista ciclabile e il relativo restringimento della carreggiata, dovuti all’erosione del costone.