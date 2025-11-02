Agrigento

San Leone, gli “tagliano” la strada e finisce contro tre auto parcheggiate

Per fortuna, nessuna conseguenza grave per il malcapitato automobilista

Pubblicato 29 minuti fa
Da Redazione

Finisce con la sua Audi A1 contro altre tre automobili parcheggiate in strada. Il fatto è avvenuto in Viale dei Giardini a San Leone dove l’autista della Audi, 50 anni di Agrigento, è stato costretto a modificare l’andatura regolare perché un’automobilista alla guida di un’utilitaria gli ha “tagliato” la strada. Tre come detto le auto danneggiate e, per fortuna, nessuna conseguenza grave per il 50enne.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volante per le indagini di rito

