San Leone, gommone si capovolge e affonda: paura per 3 giovani pescatori

Momenti di paura e tensione poco fa (meno di un’ora) a San Leone nello specchio di mare antistante il bar-chiosco “Alba chiara” sito lungo il Viale le dune.

Tre giovani che stavano pescando a poche centinaia di metri dalla spiaggia a bordo di un gommone sono finiti in acqua per il repentino afflosciamento del natante, probabilmente bucato da uno degli ami utilizzati dai tre pescatori. Quasi subito il gommone si è sgonfiato capovolgendosi ed affondando e i tre uomini sono finiti in acqua. Il buio e l’imprevedibilità dell’evento hanno aggravato ulteriormente la situazione che stava davvero diventando critica.

I tre giovani che si trovano a bordo hanno dovuto nuotare fino alla riva con non poche difficoltà utilizzando anche i presidi di salvataggio di bordo previsti sui natanti e sono stati anche aiutati da alcune persone che si trovavano vicino al chiosco che hanno allertato i soccorsi sopraggiunti sul posto con un’ambulanza medicalizzata di Agrigento e l’ambulanza della della Gise 118

I ragazzi, tranne uno che ha rifiutato il ricovero, sono stati trasferiti in ospedale per le cure necessarie e non sembrano essere in condizioni critiche.

Una pattuglia dell’Esercito, prontamente intervenuta, si è occupata della viabilità.