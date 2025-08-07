Agrigento

San Leone, gommone si capovolge e affonda: paura per 3 giovani pescatori

I ragazzi, tranne uno che ha rifiutato il ricovero, sono stati trasferiti in ospedale per le cure necessarie e non sembrano essere in condizioni critiche.

Pubblicato 15 minuti fa
Da Irene Milisenda e Sandro Catanese

Momenti di paura e tensione poco fa (meno di un’ora) a San Leone nello specchio di mare antistante il bar-chiosco “Alba chiara” sito lungo il Viale le dune.

Tre giovani che stavano pescando a poche centinaia di metri dalla spiaggia a bordo di un gommone sono finiti in acqua per il repentino afflosciamento del natante, probabilmente bucato da uno degli ami  utilizzati dai tre pescatori. Quasi subito il gommone si è sgonfiato capovolgendosi ed affondando e i tre uomini sono finiti in acqua. Il buio e l’imprevedibilità dell’evento hanno aggravato ulteriormente la situazione che stava davvero diventando critica.

I tre giovani che si trovano a bordo hanno dovuto nuotare fino alla riva con non poche difficoltà utilizzando anche i presidi di salvataggio di bordo previsti sui natanti e sono stati anche aiutati da alcune persone che si trovavano vicino al chiosco che hanno  allertato i soccorsi sopraggiunti sul posto con un’ambulanza medicalizzata di Agrigento e  l’ambulanza della della Gise 118

I ragazzi, tranne uno che ha rifiutato il ricovero, sono stati trasferiti in ospedale per le cure necessarie e non sembrano essere in condizioni critiche.

Una pattuglia dell’Esercito, prontamente intervenuta, si è occupata della viabilità.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Irene Milisenda e Sandro Catanese

San Leone, gommone si capovolge e affonda: paura per 3 giovani pescatori
Agrigento

Dissalatore Porto Empedocle, primi 50 litri al secondo per Agrigento
Lampedusa

Visita del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri ai Reparti di Pantelleria e Lampedusa
Agrigento

Virus West Nile, nuovo ciclo di disinfestazione straordinaria ad Agrigento
Agrigento

Oltre 100 kg di pesce non tracciato e carenze igieniche, maxi multa per ristorante di San Leone 
dalla Regione

L’Ars ha approvato la manovra ter, Schifani: “attenzione al sociale e allo sviluppo”