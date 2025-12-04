Licata

Rifiuti combusti all’impianto Omnia, conferenza dei deputati M5S, Pd e Controcorrente  

I deputati hanno convocato una conferenza stampa giovedì 11 dicembre alle ore 17:30 nei pressi dell’impianto.

Pubblicato 41 secondi fa
Da Redazione

A quasi due anni dal devastante incendio che ha colpito l’impianto di stoccaggio rifiuti Omnia di Licata, la situazione resta immobile: i rifiuti bruciati giacciono ancora accatastati all’aperto, esposti agli agenti atmosferici. Per denunciare questa condizione considerata ormai insostenibile, i deputati regionali Angelo Cambiano (M5S), Michele Catanzaro (PD) e Ismaele La Vardera (Controcorrente), insieme alle deputate nazionali agrigentine Ida Carmina (M5S) e Giovanna Iacona (PD), hanno convocato una conferenza stampa giovedì 11 dicembre alle ore 17:30 nei pressi dell’impianto.

La presenza congiunta di rappresentanti regionali e nazionali riflette una preoccupazione condivisa. Cambiano parla di «immobilismo istituzionale clamoroso», mentre Catanzaro sottolinea come «quei rifiuti, esposti a sole, vento e pioggia, continuino a rilasciare sostanze potenzialmente pericolose». La Vardera denuncia «due anni di rinvii e promesse non mantenute».

Preoccupazione espressa anche dalle deputate Carmina e Iacona. «Questa vicenda – afferma Ida Carmina – è diventata una vera ferita per Licata: è necessario un intervento immediato, senza ulteriori scuse o rimpalli». Giovanna Iacona aggiunge: «Stato e Regione hanno il dovere di garantire tutela e sicurezza ai cittadini: non possiamo permettere che quest’area resti un pericolo aperto per il territorio».

Nel corso della conferenza stampa verranno illustrate le iniziative che i parlamentari intendono intraprendere, tanto a livello regionale quanto nazionale, per ottenere finalmente la bonifica e la messa in sicurezza dell’area.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 44 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Licata

Rifiuti combusti all’impianto Omnia, conferenza dei deputati M5S, Pd e Controcorrente  
PRIMO PIANO

Sciacca, scontro tra scooter e auto: ferita una ragazza
Messina

Uomo colto da malore, salvato dai Carabinieri
Menfi

Menfi, ladro irreperibile da anni: arrestato mentre è a passeggio
Canicattì

Deve scontare pena per droga e armi, arrestato e portato in carcere tunisino
Apertura

Cuffaro, nuovi atti di indagine: l’inchiesta si allarga a centri di formazione e comunità sanitarie?
banner italpress istituzionale banner italpress tv