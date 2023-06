San Leone, musica ad alto volume nei locali: interviene la polizia 

Con l’arrivo del mese di giugno i locali della movida di San Leone hanno riaperto i battenti a pieno regime e, praticamente ogni giorno, accolgono centinaia di avventori. Si riaccende così l’eterna “battaglia” tra residenti della zona e attività commerciali. Nell’ultimo weekend sono state numerose le chiamate al centralino delle forze dell’ordine per denunciare musica ad alto volume anche fuori i limiti stabiliti dalla nuova ordinanza comunale.

Polizia e carabinieri sono dovuti intervenire in diversi locali per richiamare i titolari al rispetto della norma e, in un’attività lungo viale delle Dune, la musica è stata fatta spegnere completamente. Dal 5 giugno è in vigore la nuova ordinanza del sindaco che durante la settimana impone la chiusura dei locali alle 2 mentre il venerdì e il sabato alle 3. In tutti i casi, però, la musica deve scendere di decibel già a partire dall’1.