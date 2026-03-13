Agrigento

San Leone, quasi 100 nuove palme sul lungomare

“Circa 100 palme - prospettano il sindaco Miccichè e l’assessore Sollano - saranno sostituite lungo l’arteria principale del litorale"

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

Ad Agrigento, a San Leone, su iniziativa del sindaco Francesco Miccichè e dell’assessore al Verde pubblico e Decoro e Arredo Urbano, Alessandro Sollano, sono stati avviati sul lungomare “Falcone e Borsellino” i lavori di sostituzione delle palme morte con nuove piante.

“Circa 100 palme – prospettano il sindaco Miccichè e l’assessore Sollano – saranno sostituite lungo l’arteria principale del litorale. Si tratta di un intervento necessario, soprattutto perché molte delle palme esistenti sono  ormai compromesse e rappresentano anche un potenziale rischio. E’ un piccolo tassello per restituire decoro e bellezza a uno dei luoghi più frequentati della nostra città”.

E l’assessore Sollano, aggiunge: “È un intervento atteso da tempo che rappresenta un passo importante a favore del decoro urbano nel cuore di San Leone. Un obiettivo finalmente raggiunto, voluto fortemente dall’amministrazione per la cura e la valorizzazione degli spazi pubblici”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Referendum giustizia, iniziativa pubblica a San Leone per dire “NO alla riforma Nordio”
Apertura

L’inchiesta sulle cittadinanze, no all’arresto della vice sindaca di Comitini e del marito
di Irene Milisenda

Mandorlo in Fiore, in Prefettura lo scambio dei doni con i gruppi folk internazionali
Agrigento

Mandorlo in fiore, domani la passeggiata della Pace e della Fratellanza con i Bambini del Mondo
Agrigento

S.O.S. Api 2.0, L’Inner Wheel Club di Agrigento porta la natura tra i banchi di scuola
Catania

Carabinieri cercano scooter rubato e trovano borsone con 15 chili di hashish
banner italpress istituzionale banner italpress tv