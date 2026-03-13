San Leone, quasi 100 nuove palme sul lungomare

Ad Agrigento, a San Leone, su iniziativa del sindaco Francesco Miccichè e dell’assessore al Verde pubblico e Decoro e Arredo Urbano, Alessandro Sollano, sono stati avviati sul lungomare “Falcone e Borsellino” i lavori di sostituzione delle palme morte con nuove piante.

“Circa 100 palme – prospettano il sindaco Miccichè e l’assessore Sollano – saranno sostituite lungo l’arteria principale del litorale. Si tratta di un intervento necessario, soprattutto perché molte delle palme esistenti sono ormai compromesse e rappresentano anche un potenziale rischio. E’ un piccolo tassello per restituire decoro e bellezza a uno dei luoghi più frequentati della nostra città”.

E l’assessore Sollano, aggiunge: “È un intervento atteso da tempo che rappresenta un passo importante a favore del decoro urbano nel cuore di San Leone. Un obiettivo finalmente raggiunto, voluto fortemente dall’amministrazione per la cura e la valorizzazione degli spazi pubblici”.