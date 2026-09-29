Carabinieri, il capitano Santino lascia il reparto Norm di Agrigento e va ad Asti

Il Capitano Alberto Santino Agrigento per assumere il nuovo incarico come comandante della Compagnia Carabinieri di Canelli D’Asti. L’assunzione del comando è stata formalizzata ieri, presso il Comando Provinciale di Asti, alla presenza del Comandante provinciale, Colonnello Giovanni Di Niso.

Nato a Milano nel 1997, ma cresciuto a Rovereto, il Capitano Santino, dopo la maturità scientifica, è entrato in Accademia Militare a Modena poi alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma sempre seguendo il 198° corso e laureandosi in Giurisprudenza.Il suo primo incarico è stato quello di Comandante di Plotone a Mestre presso il 4° Battaglione Carabinieri Veneto. Nel 2022 è stato a Gibuti impiegato nell’ambito della Missione Addestrativa Miadit Somalia e nel 2023 è giunto ad Agrigento con l’incarico di Comandante del Norm di quella Compagnia, incarico conclusosi con l’assunzione del Comando della Compagnia di Canelli. Nel periodo di permanenza ad Agrigento, il Capitano Santino ha comandato in sede vacante quella Compagnia per più di sei mesi e la Tenenza di Favara per due mesi.