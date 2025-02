Sanità, Alessandro Mazzara designato direttore generale del Villa Sofia-Cervello

Alessandro Mazzara, originario di Serradifalco, nel Nisseno, fino a ieri direttore amministrativo all’Azienda sanitaria provinciale di Enna, è il nuovo direttore generale degli ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo. Lo ha designato il governo Schifani, durante una seduta di giunta, su proposta dell’assessore alla Salute, Daniela Faraoni. Il manager, in attesa del completamento dell’iter con il parere della commissione Affari istituzionali dell’Ars e per assicurare la continuità gestionale dell’azienda, è stato nominato in qualità di commissario straordinario ed entra così da subito nel pieno delle sue funzioni. Per Mazzara, che prende il posto del dimissionario Roberto Colletti, è un ritorno a Villa Sofia-Cervello in cui, fino al 2024, aveva ricoperto la carica di direttore amministrativo. Laureato in giurisprudenza all’Università di Palermo, tra gli altri incarichi è stato in passato direttore amministrativo delle Asp di Agrigento e di Caltanissetta.