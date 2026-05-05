Campionato italiano di massaggio, l’agrigentina Roberta Gueli sul podio 

Il 2 maggio scorso la Capitale è diventata il cuore pulsante del benessere e della tecnica manuale. In una cornice di grande prestigio, si è tenuto un importante appuntamento del settore: il Campionato di Massaggio, che ha visto sfidarsi professionisti provenienti da tutta Italia. L’evento ha registrato una partecipazione straordinaria, con ben 126 massaggiatori che si sono confrontati su tecniche, precisione e capacità di offrire un trattamento d’eccellenza. In una competizione così serrata e di alto livello, a distinguersi per maestria e professionalità è stata Roberta Gueli, che ha conquistato il prestigioso terzo posto. ​​Il piazzamento di Roberta Gueli rappresenta un riconoscimento significativo per il suo percorso professionale e la dedizione dimostrata.

La giuria, composta da esperti del settore, ha valutato i concorrenti su diversi parametri, tra cui l’approccio al cliente, la fluidità delle manovre e l’efficacia del trattamento proposto. ​Il successo ottenuto a Roma non è solo un traguardo personale, ma anche una conferma dell’elevata qualità del massaggio italiano, che continua a evolversi grazie a professionisti che, come la Gueli, mettono al centro del proprio lavoro la cura del dettaglio e il benessere profondo della persona. ​La giornata di gara è stata caratterizzata da un clima di grande energia e confronto. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di mostrare le proprie competenze davanti a una platea attenta, rendendo l’evento un momento di arricchimento non solo per i vincitori, ma per tutti i professionisti coinvolti. ​Con 126 iscritti, l’edizione di quest’anno si conferma come uno dei momenti di aggregazione più importanti per il settore, ribadendo l’importanza di manifestazioni che promuovono l’eccellenza, la formazione continua e lo scambio di tecniche innovative.