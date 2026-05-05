Campionato italiano di massaggio, l’agrigentina Roberta Gueli sul podio
L’evento ha registrato una partecipazione straordinaria, con ben 126 massaggiatori che si sono confrontati su tecniche, precisione e capacità
Il 2 maggio scorso la Capitale è diventata il cuore pulsante del benessere e della tecnica manuale. In una cornice di grande prestigio, si è tenuto un importante appuntamento del settore: il Campionato di Massaggio, che ha visto sfidarsi professionisti provenienti da tutta Italia. L’evento ha registrato una partecipazione straordinaria, con ben 126 massaggiatori che si sono confrontati su tecniche, precisione e capacità di offrire un trattamento d’eccellenza. In una competizione così serrata e di alto livello, a distinguersi per maestria e professionalità è stata Roberta Gueli, che ha conquistato il prestigioso terzo posto. Il piazzamento di Roberta Gueli rappresenta un riconoscimento significativo per il suo percorso professionale e la dedizione dimostrata.
La giuria, composta da esperti del settore, ha valutato i concorrenti su diversi parametri, tra cui l’approccio al cliente, la fluidità delle manovre e l’efficacia del trattamento proposto. Il successo ottenuto a Roma non è solo un traguardo personale, ma anche una conferma dell’elevata qualità del massaggio italiano, che continua a evolversi grazie a professionisti che, come la Gueli, mettono al centro del proprio lavoro la cura del dettaglio e il benessere profondo della persona. La giornata di gara è stata caratterizzata da un clima di grande energia e confronto. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di mostrare le proprie competenze davanti a una platea attenta, rendendo l’evento un momento di arricchimento non solo per i vincitori, ma per tutti i professionisti coinvolti. Con 126 iscritti, l’edizione di quest’anno si conferma come uno dei momenti di aggregazione più importanti per il settore, ribadendo l’importanza di manifestazioni che promuovono l’eccellenza, la formazione continua e lo scambio di tecniche innovative.