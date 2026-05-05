Caltanissetta
Rapina ad un rappresentate di gioielli, due fermi
I provvedimenti, emessi dalla Procura, riguardano il colpo messo a segno lo scorso 24 aprile ai danni di un rappresentante di gioielli
Due fermi per rapina aggravata in concorso sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato a Gela, in provincia di Caltanissetta. I provvedimenti, emessi dalla Procura, riguardano il colpo messo a segno lo scorso 24 aprile ai danni di un rappresentante di gioielli. I particolari dell’operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa convocata alle 11 al Palazzo di giustizia dal procuratore Salvatore Vella.
Redazione
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