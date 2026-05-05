Caltanissetta

Rapina ad un rappresentate di gioielli, due fermi

I provvedimenti, emessi dalla Procura, riguardano il colpo messo a segno lo scorso 24 aprile ai danni di un rappresentante di gioielli

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

Due fermi per rapina aggravata in concorso sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato a Gela, in provincia di Caltanissetta. I provvedimenti, emessi dalla Procura, riguardano il colpo messo a segno lo scorso 24 aprile ai danni di un rappresentante di gioielli. I particolari dell’operazione saranno resi noti durante una conferenza stampa convocata alle 11 al Palazzo di giustizia dal procuratore Salvatore Vella. 

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