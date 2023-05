“Scarico di inerti su terreno in pieno centro storico”, la denuncia del Codancos

“È in atto in pieno centro storico, in via Salita Francesco Farruggia, un abuso: alcuni residenti stanno scaricando inerti su terreno proveniente da un fabbricato della zona stessa con relativo abbattimento di una costruzione”. La denuncia è del Codacons Agrigento che continua: “intervento dei Carabinieri allertati da noi così come l’assessore Piparo del comune e il Comandante della Polizia Municipale”.