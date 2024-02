Scavalca guardrail e minaccia di lanciarsi dal ponte, polizia salva una donna 

Parcheggia l’auto sul ciglio della strada e si avvicina pericolosamente alle barriere di protezione del cavalcavia manifestando insane intenzioni. Momenti di panico questa mattina ad Agrigento dove una ragazza è stata soccorsa grazie al tempestivo intervento degli agenti della sezione Volanti della Questura.

La donna, dopo aver lasciato l’auto sulla carreggiata, è stata per alcuni minuti sulle barriere del viadotto in via Salvatore Scifo, nei pressi della galleria Santa Lucia. Due Volanti a sirene spiegate sono intervenute immediatamente. I poliziotti, con estrema cura, sono riusciti ad evitare il peggio e far desistere la ragazza dalle brutte intenzioni. Il traffico è rimasto bloccato per alcuni minuti prima del ritorno alla normalità.