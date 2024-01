“Scintille” nel centro di Agrigento, due risse e un immigrato fuori controllo 

Un principio di rissa tra due gruppi di giovani, una scazzottata nei pressi di un locale e un immigrato ubriaco che ha molestato avventori e passanti. È stata una notte movimentata quella tra sabato e domenica nei luoghi della movida di Agrigento, tra via Atenea e via Gioeni. L’imponente dispositivo di sicurezza interforze, che ha visto impegnato uomini della polizia, dei carabinieri e della guardia di finanza, ha scongiurato il peggio. Un accenno di rissa si è verificato nei pressi di un bar tra Porta di Ponte e via Gioeni. Due gruppi di ragazzini si sono fronteggiati per motivi sconosciuti.

L’arrivo delle forze dell’ordine è stato provvidenziale e si sono evitate conseguenze peggiori. Una scazzottata, invece, è stata registrata nei pressi di un locale della movida nel “salotto buono” della città. All’arrivo della polizia i partecipanti si erano tutti dileguati. Infine un giovane immigrato, probabilmente ubriaco, ha molestato passanti e avventori all’ingresso di via Atenea prima di essere identificato e allontanato dalle forze dell’ordine.