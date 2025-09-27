Agrigento

Scontro auto-moto, un morto sulla Palermo – Agrigento

La vittima è Salvatore La Barbera, palermitano di 51 anni. Viaggiava in sella ad una moto Honda

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

E’ di un morto il bilancio di un incidente che si è verificato lungo la strada statale 121 “Catanese”, al km 251,350 all’altezza di Misilmeri, nel Palermitano. Nell’impatto sono coinvolte una moto e un’autovettura. La vittima è Salvatore La Barbera, palermitano di 51 anni. Viaggiava in sella ad una moto Honda, quando all’altezza di Misilmeri si è scontrata con un’auto per cause in corso di accertamento.

La carreggiata è stata chiusa per consentire i soccorsi e il traffico è stato deviato su strade comunali. Sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine.

