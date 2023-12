Scontro auto-scooter al Viale della Vittoria, centauro in ospedale 

Un incidente stradale si è verificato al Viale della Vittoria, nel centro di Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Audi A3 e una Vespa Piaggio. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote.

Lanciato l’allarme, il centauro è stato immediatamente soccorso e trasferito in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure mediche del caso. Non si conoscono le sue condizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della sezione Volanti che si sono occupati dei rilievi stradali che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.