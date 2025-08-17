Agrigento
Scontro tra auto e moto nei pressi della clinica Sant’Anna, due giovani in ospedale
Ad avere la peggio due giovani - un ragazzo ed una ragazza - che viaggiavano in sella alla moto
Scontro tra un’auto e una moto nei pressi della clinica Sant’Anna, ad Agrigento. Ad avere la peggio sono stati due giovani, in sella allo scooter, trasferiti con un’ambulanza del 118 all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie.
Non versano in pericolo di vita. La ragazza ha riportato una frattura scomposta al ginocchio mentre il ragazzo escoriazioni varie. Illeso l’autista dell’autovettura.
Non è ancora chiara la dinamica del sinistro stradale. Sul posto, oltre i sanitari, anche una squadra di Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.
Leggi anche
Redazione
0 commenti