Agrigento

Scontro tra auto e moto nei pressi della clinica Sant’Anna, due giovani in ospedale 

Ad avere la peggio due giovani - un ragazzo ed una ragazza - che viaggiavano in sella alla moto

Pubblicato 8 ore fa
Da Redazione

Scontro tra un’auto e una moto nei pressi della clinica Sant’Anna, ad Agrigento. Ad avere la peggio sono stati due giovani, in sella allo scooter, trasferiti con un’ambulanza del 118 all’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie.

Non versano in pericolo di vita. La ragazza ha riportato una frattura scomposta al ginocchio mentre il ragazzo escoriazioni varie. Illeso l’autista dell’autovettura.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro stradale. Sul posto, oltre i sanitari, anche una squadra di Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Scontro tra auto e moto nei pressi della clinica Sant’Anna, due giovani in ospedale 
Apertura

Naro, rapper Nisi non gradito: niente concerto
Apertura

Tuffo mortale dalla scogliera, deceduto 22enne
Palermo

Cane lanciato dal cavalcavia, da Aidaa taglia di mille euro
Apertura

Lite con pistolettata, uomo ferito a Ribera
Catania

I funerali di Pippo Baudo il 20 agosto a Militello Val di Catania