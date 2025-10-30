Canicattì

In fiamme l’auto di un agricoltore a Canicattì, indagini 

Al vaglio degli investigatori le eventuali immagini di telecamere presenti nella zona. Non si esclude al momento alcuna ipotesi

Si indaga per stabilire le cause di un incendio che la scorsa notte a Canicattì ha danneggiato la Volkswagen Golf in uso ad un bracciante agricolo di 33 anni. Il rogo è avvenuto in via Pietro Toselli.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento ed i poliziotti del commissariato. Al via le indagini degli agenti per chiarire quanto accaduto. Al vaglio degli investigatori le eventuali immagini di telecamere presenti nella zona. Non si esclude al momento alcuna ipotesi. 

