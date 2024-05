Scontro tra due auto lungo la SS115: ferito un uomo di Agrigento

Scontro tra due auto, una Mercedes con alla guida un 66enne residente a Ribera e una Lancia Y condotta da un 45enne di Agrigento, si è verificato lungo la Strada Statale 115 in territorio di Montallegro. Dopo l’impatto, una delle auto è uscita fuori strada per poi ribaltarsi su un terreno.

Ad avere la peggio è stato il 45 enne che è rimasto ferito ed è stato trasferito a bordo di un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca per le cure necessarie. Ad effettuare i rilievi i carabinieri della Stazione di Realmonte.