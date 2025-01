Scooter contro auto alla Valle dei Templi, un ferito in ospedale  

Un incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio nei pressi di porta Aurea, a ridosso del tempio di Ercole di Agrigento. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Panda e uno scooter Honda Sh.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote che ha riportato delle ferite al volto ed è stato trasferito a bordo di un’ambulanza presso il Pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Ad occuparsi dei rilievi, utili a ricostruire l’esatta dinamica di quando accaduto, ci sono gli agenti della polizia municipale.