Scuola, i giovani agrigentini preferiscono i licei

Nella provincia di Agrigento sono 3.334 le studentesse e gli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado (superiori) per l’anno scolastico 2025-206 (erano stati 3.264 l’anno scorso). Di questi, 2.116 (pari al 63,5 per cento) hanno scelto di proseguire il loro ciclo di studi in un Liceo. Un dato in sensibile crescita rispetto all’anno scolastico 2024-2025 in cui gli iscritti ai Licei erano stati 1.903 pari al 58,3 per cento. In 1.092 (sono stati 1.011 lo scorso anno) pari al 32,8 hanno preferito i Licei Scientifici.

È quanto emerge da uno studio elaborato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. Seguono i Licei delle Scienze Umane con 391 iscritti compresa l’opzione economico sociale, con un leggero aumento rispetto allo scorso anno di quasi il due per cento.

In 352 hanno preferito il Liceo Classico, in 179 hanno optato per il Liceo Linguistico, in 63 per l’Artistico, in 38 per la sezione musicale del Liceo Musicale e Coreutico.

Per quanto riguarda gli Istituti Tecnici, le iscrizioni diminuiscono da 900 a 793 pari a quasi il quattro per cento e nei Professionali da 461 a 425, pari a un meno 1,4 per cento.

Nel biennio degli Istituti Tecnici, si registra una preferenza per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (229), Informatica e Telecomunicazioni (205) e Chimica, Materiali e Biotecnologie (99). Tra gli Istituti Professionali, nella provincia di Agrigento si conferma il dato siciliano di una preferenza per l’indirizzo Alberghiero (150).

Si sono iscritti al primo anno delle scuole secondarie di primo grado (medie) 3.276 alunne e alunni (erano stati 3.325 l’anno scorso). Il 94 per cento (3.081) ha scelto il tempo ordinario di 30 ore. Alla Scuola Primaria si sono registrate 3.049 iscrizioni (erano state 3.089 nell’anno scolastico 2024- 2025), di cui 2.100 hanno optato per 27 ore settimanali (pari al 68,9 per cento). In allega il report con i dati.