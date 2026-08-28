Palermo

Dramma in piscina, bimba di due anni muore annegata 

Ad accorgersi della morte sono stati gli stessi genitori. Inutili i tentativi di rianimare la piccola

Pubblicato 16 ore fa
Da Redazione

Tragedia a Palermo. Una bambina di due anni è morta annegata nella piscina di una villetta che i genitori avevano preso in affitto per trascorrere le vacanze estive. È accaduto ieri sera, giovedì 27 agosto, in via Villagrazia. Ad accorgersi della morte sono stati gli stessi genitori. Inutili i tentativi di rianimare la piccola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sentito sia mamma e papà della vittima che un’altra coppia presente nell’immobile. Il pm ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia. 

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