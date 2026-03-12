Agrigento

Sequestrati giocattoli non a norma tra le bancarelle al Viale della Vittoria

Gli agenti, con lo scopo di verificare il rispetto delle norme commerciali, hanno ispezionato diverse bancarelle che in questo periodo sono state allestite per la Sagra del Mandorlo in Fiore

Blitz antiabusivismo della polizia locale di Agrigento. I vigili urbani hanno eseguito un sequestro di circa 500 giocattoli, ritenuti pericolosi poiché sprovvisti del marchio CE, a carico di alcuni venditori ambulanti stranieri lungo il viale della Vittoria.

Gli agenti, con lo scopo di verificare il rispetto delle norme commerciali, hanno ispezionato diverse bancarelle che in questo periodo sono state allestite per la Sagra del Mandorlo in Fiore. Ad uno dei venditori ambulanti è stata elevata una sanzione di circa 3mila euro.

