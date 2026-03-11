Sbardella (FDI): “Impegnati con il referendum, poi parliamo delle Amministrative”

Alle persone a lui più vicine continua a fare la stessa battuta: “Siete troppo ansiosi ad Agrigento, c’è ancora tempo”. Luca Sbardella, commissario regionale di Fratelli d’Italia ripete a tutti un concetto chiaro: sulle amministrative di maggio nulla è deciso e nulla è per sempre se non un principio: il centrodestra deve arrivare unito.

Così a chi, come la nostra redazione, gli chiede se ha letto le parole del deputato MPA Roberto Di Mauro rispetto ad una solidità del fronte pro Lillo Sodano (composto appunto da Autonomisti, Udc, Forza Italia e, forse Fratelli d’Italia) chiarisce: “Non abbiamo espresso né una posizione favorevole né una posizione contraria a quella candidatura. Il nostro obiettivo rimane quello di unire il centrodestra, ma come abbiamo già ribadito, prima ci occuperemo del Referendum e solo dopo delle Amministrative. C’è ancora tempo”.

Insomma, a prescindere delle voci incontrollate di conferenze stampa di presentazione della candidatura in solitaria di Sodano (poi smentite) e da vertici da svolgere nei prossimi giorni con i partner agrigentini, la cosa sicura è una: a meno di uno strappo deciso di un pezzo del centrodestra (MPA, FI e UDC), con una corsa in solitaria, ogni decisione sul fronte centrodestra dovrà aspettare il partito di governo del Paese e quindi per le prossime 2 settimane nulla si muoverà.

Persino l’UDC, attraverso il coordinatore politico regionale Decio Terrana chiarisce che “il percorso amministrativo per la città di Agrigento non è ancora stato definito in modo definitivo e necessita dei giusti passaggi politici e programmatici”.

Quindi, niente stress. C’è ancora tempo.