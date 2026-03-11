Agrigento

Mandorlo in Fiore: il tripode è acceso. Spettacolo di droni sul tempio della Concordia (ft-vd)

L'accensione del tripode suggella ogni anno la pace e la fratellanza tra i popoli. Quest'anno con un'emozione in più: quella di chi ha atteso un giorno in più per vederlo ardere.

Pubblicato 24 minuti fa
Da Irene Milisenda e Sandro Catanese

Il maltempo aveva detto no, ma la pace non si ferma. Dopo il rinvio di ieri causato dalle avverse condizioni meteorologiche, oggi pomeriggio si è finalmente svolta davanti al Tempio della Concordia la cerimonia più attesa della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore: l’accensione del Tripode dell’amicizia.

Momento simbolico e carico di emozione della kermesse, il Tripode suggella ogni anno la pace e la fratellanza tra i popoli. Quest’anno con un’emozione in più: quella di chi ha atteso un giorno in più per vederlo ardere. La cerimonia è stata accompagnata dalla tradizionale fiaccolata serale dei gruppi folk che dal decumano sono arrivati fino ai piedi del tempio della Concordia.

L’edizione 2026 ha voluto aggiungere al rito un tocco di contemporaneità: l’evento è stato arricchito da uno spettacolo di droni che ha illuminato il cielo della Valle dei Templi. Centinaia di droni hanno disegnato coreografie nel buio della valle, dialogando con le colonne doriche del Tempio in un connubio tra antico e futuro che difficilmente dimenticheremo.

