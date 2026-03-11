Rifiuti, Vito Terrana eletto presidente Srr Ato 4 Agrigento Est

Nel corso dell’assemblea della SRR ATO 4 Agrigento Est, convocata nel pomeriggio di oggi, il sindaco di Campobello di Licata Vito Terrana è stato eletto nuovo presidente del Consiglio di amministrazione della società che si occupa della gestione dei rifiuti nell’ambito territoriale.Il presidente ha inoltre confermato Giordana Bonanno nel ruolo di vicepresidente, mentre Toto Galvano è stato nominato componente del Cda. La candidatura di Terrana è stata proposta in maniera unitaria dai sindaci appartenenti ai diversi schieramenti politici, segno di una convergenza condivisa e della fiducia riposta nella sua figura per guidare la società in una fase particolarmente delicata per il sistema di gestione dei rifiuti nel territorio.

“Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e con profonda gratitudine nei confronti di tutti i sindaci che hanno voluto accordarmi la loro fiducia – ha dichiarato Vito Terrana –. La nomina rappresenta per me uno stimolo a lavorare con impegno e spirito di servizio nell’interesse della SRR e dei territori che essa rappresenta. Il mio obiettivo sarà quello di operare in piena collaborazione con i sindaci, con i dipendenti e con tutti gli organi della società, nel segno della trasparenza e del dialogo, per affrontare e risolvere le criticità presenti e migliorare l’efficienza del servizio a beneficio delle nostre comunità”.

Con la nuova composizione del Consiglio di amministrazione si apre dunque una nuova fase per la SRR ATO 4 Agrigento Est, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i Comuni e migliorare la gestione del servizio sul territorio.