Si ribalta con il trattore ad Agrigento, 77enne in gravi condizioni 

Un incidente sul lavoro è avvenuto la scorsa notte in contrada Finazzi, ad Agrigento. Un 77enne del posto è rimasto gravemente ferito dopo essersi ribaltato con il trattore che stava manovrando.

L’anziano è rimasto incastrato tra le lamiere. Lanciato l’allarme, sono stati i vigili del fuoco ad intervenire e liberare lo sfortunato. L’uomo è stato poi trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio in codice rosso. La prognosi è riservata. Sulla vicenda indagano i carabinieri.