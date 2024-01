Si ribalta con l’auto a Villaggio Mosè, forse un colpo di sonno: illeso

Incidente autonomo nel quartiere di Villaggio Mosè, ad Agrigento. Un uomo alla guida di un’auto, forse a causa di un colpo di sonno, ha perso il controllo e si è ribaltato con il mezzo. Il sinistro è avvenuto nella tarda serata nei pressi di una nota pizzeria lungo viale Leonardo Sciascia. L’automobilista, ferito lievemente, è stato subito soccorso e trasferito in ospedale in via precauzionale. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti per i rilievi utili a stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.