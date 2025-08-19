Si ritrova nudo e sopra un costone, paura per 77enne agrigentino messo in salvo dai Vigili del fuoco

Momenti di panico questa mattina per alcuni automobilisti che si sono trovati davanti un uomo, di 77 anni, completamente nudo, sopra il costone che costeggia la galleria Spinasanta. L’uomo in evidente stato di confusione chiedeva aiuto ai passanti che hanno subito allertato i soccorsi.

Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco che sono intervenuti con l’autoscala e hanno recuperato l’uomo; presenti anche i Carabinieri e l’ambulanza Gise 118 che ha trasferito il soggetto in ospedale per gli accertamenti del caso.

Lo stesso, ha raccontato di non ricordare come sia finito sul costone, per giunta completamente nudo; ricorda di essersi addormentato a casa nudo e di svegliarsi poi sopra il costone in mezzo alla vegetazione.