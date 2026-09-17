Si spara di nuovo ad Agrigento, 7 colpi di pistola in via Garibaldi 





Due sparatorie nel giro di ventiquattro ore. Sale la tensione ad Agrigento dove la scorsa notte sono stati esplosi sette colpi di pistola calibro 7.65 contro un’abitazione. I proiettili sono andati a segno nella facciata dello stabile in cui risiedono diverse famiglie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile. I militari dell’Arma, dopo aver repertato bossoli e ogive, hanno iniziato ad interrogare i residenti della zona. Un episodio inquietante che fa il seguito a quanto accaduto ieri. Nella vicina via Dante, infatti, sono stati esplosi 4 colpi di pistola (stesso calibro utilizzato nella sparatoria di via Garibaldi ndr) contro il portone di un condominio. Sullo sfondo una faida tra gruppi – forse – per il controllo del mercato della droga. Sull’episodio di via Garibaldi indagano i carabinieri mentre per gli spari in via Dante ad occuparsi dell’attività investigativa sono i poliziotti.