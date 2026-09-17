Droga nascosta in un muretto, due arresti

Un pattugliamento di routine in via Ruggerone da Palermo, nel quartiere Zisa, si è trasformato nell’arresto di due pregiudicati, con precedenti specifici in materia di spaccio di stupefacenti. A catturare l’attenzione dei militari del Nucleo Radiomobile, è stato l’atteggiamento dei due giovani indagati, un 21enne e un 19enne palermitani, riconosciuti senza esitazione durante il transito dell’equipaggio.

Insospettiti, i Carabinieri ne hanno osservato a distanza i movimenti e, in pochi minuti, i loro dubbi hanno trovato piena conferma: è stato infatti individuato con precisione il luogo, un muretto a secco nei pressi di un’abitazione diroccata, nel quale la coppia di presunti pusher occultava la droga e, al bisogno, la prelevava per cederla a terzi. A quel punto i militari sono intervenuti bloccandoli e sottoponendoli a perquisizione personale. Parte dello stupefacente è stata rinvenuta sulla loro persona, mentre il resto è stato recuperato proprio nel nascondiglio individuato poco prima. Il controllo ha consentito di rinvenire complessivamente quasi 60 dosi tra hashish e marijuana, nonché 150 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’illecita attività di spaccio.

All’esito dell’attività, i due giovani sono stati tratti in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli arresti sono stati convalidati dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo. La droga sequestrata è stata trasmessa al Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale per le verifiche di rito. Un’operazione che testimonia, ancora una volta, come la presenza costante e la conoscenza approfondita del territorio da parte dei militari dell’Arma rappresentino uno strumento decisivo nel contrasto allo spaccio di droga.