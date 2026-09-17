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Sicilia, Schifani: “Turismo cresce, +34,6%nel 2025”

Lo dice il governatore della Sicilia Renato Schifani

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Ancora buone notizie per il turismo in Sicilia, anche per merito del lavoro di promozione, potenziamento e destagionalizzazione che si è svolto. Secondo un report del centro studi Srm (Intesa Sanpaolo Banka BiH) nel 2025 le presenze sono state +34,6% (+14,9% in Italia). La quota di stranieri è stata del 56%, con una crescita dell’extralberghiero. Proseguiremo su questa strada che sta dando i suoi frutti”. Lo dice il governatore della Sicilia Renato Schifani.

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